Sindi kergliiklustee pikeneb

Valmiv kergliiklustee kulgeb Pärnu maanteed pidi. Tori vallavalitsuse kommunikatsiooninõuniku Katariina Vaabli sõnutsi on tegemist suurema projektiga, mis sai alguse mõni aasta tagasi, kuid see üks lõik jäi veel tegemata. “Viimase lõigu lõpetamine võttis aega ka seepärast, et ehitusprojekt oli juba vana ja selle järgi ehitada ei saanud, oli vaja ümber projekteerida,” rääkis ta.