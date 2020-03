Eriolukord võttis majutusasutustelt kevadised kliendid

Tellijale

“Ära on öeldud terve märtsikuu ja need on olnud just välisgrupid, kellel on jäänud ära ­lennureis või on takistuseks riiki sisenemise piirangud,” rääkis Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskuse perenaine Katrin Ruumet. Tema sõnutsi moodusta- vad hooaja esimese kuu käibest 70 protsenti välismaalt siia sõitvad linnuvaatlejad ja Soomaa külastajad.