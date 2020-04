Pärnumaal langes Elektrilevi äriklientide tarbimine eriolukorras märkimisväärselt

Elektrilevi teatel on võrdluse aluseks võetud firmade elektritarbimine selle aasta märtsi viimasel nädalal ehk 25.–31. kuupäeval, võrrelduna kuu esimese nädala ehk 4.–10. märtsiga.

Ekspertide hinnangul on siiski tõenäoline, et reaalne koroonakriisist tingitud kahanemine on paari protsendipunkti võrra väiksem, kui võtta arvesse kasvanud välistemperatuuri ja ööpäevas pikenenud valge aja mõju.

“Ent ikkagi on muutus eriolukorra kehtestamise eelse ja järgse aja vahel suur,” ütles Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial pressiteates.

Maakonniti vähenes firmade elektrienergia tarbimine kõige enam Tartumaal, kus see kahanes 19 protsenti, Pärnumaal 18, Saaremaal 17 ja Harjumaal 15.

Kui tõmbekeskuste Tallinna ja Tartu ümbruses, samuti Pärnumaal ongi enam äriettevõtteid, sealhulgas majutusettevõtteid ja kaubanduskeskusi, siis mõju Saaremaal on suure tõenäosusega seletatav asjaoluga, et tegemist on kriisikeskmega.

Kodumajapidamistes valitseb vastupidine olukord: seal on elektritarbimine eriolukorra kehtestamise järel kasvanud keskmiselt üle kümne protsendi.

Elektrilevi koduklientide puhul on kriisi mõjude hindamiseks õige kõrvutada sama perioodi tänavuse ja möödunud aasta märtsis, kuivõrd kodutarbimisele avaldab märgatavat mõju välistemperatuur ja valge aja pikkus. Seetõttu on võrdlusesse võetud märtsi kaks viimast nädalat sel ja möödunud aastal.

“Samamoodi ei saa lõplikult iga protsendipunkti panna koroona arvele, kuid julgeme hinnata, et peamine mõjutaja on kindlasti praegune eriolukord. Andmetest võib järeldada, et kodukliendid on liikunud rohkem hajaasustusega piirkondadesse: maakodudesse ja suvilatesse,” märkis Treial.