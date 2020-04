On tavaks saanud, et ristikiriku suurel reedel tulevad Pärnu Eliisabeti koguduse kutsel linna ristikäigule siinsed kristlikud kogudused. Tänavune protsessioon toimus koroonaviiruse pandeemia tõttu siiski teisiti ja eriolukorra tõttu kehtestatud piirangutest lähtuvalt kõndisid ja palvetasid tänasel ristikäigul seekord vaid siinse Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa, Pärnu katoliku koguduse preester isa Wodek ja paar Eliisabeti koguduse liiget. Mõistagi hoiti kinni reeglist hoida üksteisega kahemeetrist vahemaad.

Suure reede ristikäik, mis on pühendatud Jeesuse kannatustele Kolgata teel, on katoliku kiriku paastuaja palvuse viis. Luterlik kirik on selle kirikukombe üle võtnud.