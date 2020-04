Eriolukorra ajal koondatud naine võitis lotoga 660 000 eurot

Eesti Loto andis pressiteate vahendusel teada, et naise sõnutsi oli see tema ja abikaasa ühine võit, sest ehkki naine sooritas veebis ostu, ütles võidupileti numbrid laua kõrval seistes tema abikaasa. Samade numbritega mängiti neljandat nädalat järjest.

Teadmine võidust on praeguse kodusolemise aja teinud rõõmsaks ja stressivabaks. Et ta on võitnud, avastas naine loosimispäeva hilisõhtul ja ajas üles mehe, et rõõmu-uudist jagada. Naine helistas kohe ka oma täiskasvanud lastele.

Abielupaaril pole veel konkreetseid plaane, kuidas võidusummat kasutada. Võimalik, et uuendatakse eluaset, kindlasti tahaks naine laste peredega minna ühisele reisile, kui see taas võimalikuks osutub. Et peres on lapselapsigi, leiab rahasumma naise arvates kindlasti rakendust. “Aga aeg on ju selline, et kõik seisab praegu,” ütles ta. “Kui elu jälle käima saab ja võidusumma arvele laekub, saab täpsemaid plaane teha.”