Tugev tuul murdis puid ja jättis kodud elektrita

Päästjad said keskhommikul teate, et Lääneranna vallas Kalli külas on tormi tõttu maha murdunud puud. “Üks puudest oli kukkunud elektrikaablile,” teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits. “Päästjad eemaldasid puu kaablilt ja elektrikud tegelevad olukorraga edasi.” Samuti kõrvaldasid päästjad Karuse–Kalli maanteelt kaks suurt saarepuud.