Tegemist on ligikaudu 40 aastat vana elektrikaabliga. Ajaga on see üha rohkem pinnasest välja tulnud.

Valgerannas vaatetorni juures paistavad mitmes kohas piki kallast pinnasest välja jämedad elektrikaablid. See rannariba on populaarne paik jalutamiseks ning suviti ujumiseks ja peesitamiseks. Mis kaablitega täpsemalt tegu? On need ohutud?