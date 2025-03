Laenulepingu lisas on kirjas, et omavalitsuse iga-aastane põhitegevuse tulem ehk kasum peab katma jooksva aasta laenude tagasimaksete kulud vähemalt 100 protsendi ulatuses. Põhja-Pärnumaa vald on seda tingimust rikkunud viimasel kolmel aastal ja ka selle aasta eelarves prognoositud kasum ei kata ennustatud laenuteeninduskulu. KIKi hinnangul kavatseb vald jätkuvalt lepingu tingimusi rikkuda, kuigi KIK on omavalitsusele korduvalt selle kohta märkusi teinud.