Petturid saadavad Omniva nimel sadu valeteateid nädalas

"Kurjategijad kasutavad Omniva nime ära, et petta inimestelt välja andmeid ja raha. Minagi sain paar nädalat tagasi kõne vene keelt kõnelevalt noormehelt, kes väitis, et Omnival on mulle pakk, kuid minu andmed vajavad täiendamist," rääkis postiettevõtte juht Martti Kuldma.



Enamik pettusi algab kas telefonikõnest ennast Omniva töötajaks nimetava sujuva venekeelse jutuga petturilt või siis näiliselt Omnivalt saabuvast SMSist või e-kirjast, kus palutakse klikkida sõnumis olevale lingile. Enamasti üritavad kelmid öelda, et teile on pakk või tähitud kiri, kuid selle kättesaamiseks on vaja ennast identifitseerida, andmeid täiendada või tasuda väike rahasumma.



Ostu-müügikeskkondades (näiteks Facebook Marketplace’is) levib aga pettus, mille puhul libakonto omanik soovib osta mõnda eset, mille olete müüki pannud, kuid selle eest maksta soovib ta teenuse kaudu, milleks tuleb liba-Omniva lehel sisestada oma pangaandmed.



Mis tahes lugu petturid parasjagu kasutavad, on kõigi seesuguste pöördumiste lõppeesmärk viia inimene selleni, et ta annaks kelmidele oma isikuandmeid, krediitkaardi andmed või laseks petturid PIN1- ja PIN2- koodi abil pangakontole ligi, et varastada raha – märksa enam kui esialgu mainitud paar-kolm eurot.



Postifirma tuletas seoses sellega meelde, et nende töötajad ei alusta kõnet kunagi vene ega inglise keeles; nad ei palu telefoni või sõnumi teel panga- või iskuandmeid edastada ega makseid sooritada; internetis on nende domeenid omniva.ee, omniva.lv ja omniva.lt. Ka nende e-kirjad tulevad aadressidelt, mis lõpevad domeeninimega: kas @omniva.ee, @omniva.lt või @omniva.lv.



Kui kahtlete saadud kõne või teate õigsuses, soovitab ettevõte pöörduda nende poole e-posti aadressil info@omniva.ee või telefonil 661 6616 ja küsida üle.