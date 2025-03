Kihnlased astusid esimese sammu Eestis tavatu maksu suunas

Omavalitsustel on õigus küsida parkimistasu, reklaami- ja lemmikloomamaksu ning teede sulgemise maksu. Turismimaksu kehtestamiseks plaanib Kihnu vallavalitsus teha riigile ettepaneku lisada see kohalike maksude loetellu. Kihnu vallavanema Egon Vohu hinnangul aitaks maks korvata turismi põhjustatud kulutusi ja looks lisavõimalusi saart arendada.