31. jaanuaril avastati, et Pärnu kontserdimaja lukustatud territooriumilt on kadunud lumesahaga tulipunane ATV CFMoto CF500. Sama võreaia taga parkinud Harley-Davidsoni tsikkel jättis varga või vargad külmaks. Üksik porine roopapaar murukamaral andis aimu, et masinaga oli võetud suund jõe poole.