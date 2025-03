“Milleks oodata?”: opositsioon andis sisse eelnõu, laiendamaks parkimissoodustuse saajate ringi

Kehtiva korra järgi on parkimissoodustus ette nähtud üksnes Pärnu linna elanikele. Eelnõuga soovitakse laiendada soodustus kõigile maakonna elanikele. See tähendaks, et peale linlaste saavad edasipidi soodustust kõik isikud, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu maakonnas või kelle sõiduk on liiklusregistris registreeritud omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana maakonna aadressiga.