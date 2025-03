Usaldusväärne teave tuuleenergia kohta muutub senisest lihtsamini kättesaadavaks

Kliimaministeeriumi, terviseameti, sotsiaalministeeriumi ja häirekeskuse koostöös laiendab riigiinfo telefon oma infoteenust, pakkudes edaspidi Eesti elanikele ka tuuleenergia arendamisega seotud teavet. "Riigiinfo telefon 1247 on kujunenud lihtsaks ja usaldusväärseks kontaktpunktiks eri valdkondades. Meie tugevus peitub selles, et oskame keerulised teemad teha arusaadavaks ja inimene saab võimalikult paljudele küsimustele vastuse ühelt numbrilt," tõi häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela esile.

"Elekter puudutab meist igaüht ning taastuvenergia laiem kasutuselevõtt on tekitanud ühiskonnas arutelu. Ühtse kontaktpunktiga anname inimestele võimaluse endale sobival ajal esitada küsimusi neid huvitavatel teemadel, saades vastuseks ajakohast infot," sõnas kliimaministeeriumi energeetikaosakonna taastuvenergia valdkonna juht Karlis Goldstein. "See võimaldab inimestel kujundada oma seisukohti ja teha teadlikke otsuseid, tuginedes kindlale ja teaduspõhisele infole."

Taastuvenergia tootmise kasvuga kerkib Eestisse juurde energiaparke, mis puudutavad ka kogukondi. Riigi eesmärk on kohalikke inimesi ja omavalitsusi selles arengus toetada, et kõigi huvid oleksid kaitstud ja vajalik info kättesaadav.

"Eesti importis mullu ligi 40 protsenti tarbitud elektrienergiast. See näitab, et riigis napib soodsaid tootmisvõimsusi. Meil on taastuvenergiat vaja, sest see on kõige odavam ja kiirem viis kodumaist elektrit toota. Praegu toodab elektrit Eestis umbes 200 tuulikut ning selleks, et katta Eesti kogu elektritarbimine taastuvatest allikatest, vajame juurde sõltuvalt võimsusest 200–400 tuulikut," selgitas Goldstein.