Kesklinna silla kõrval hakatakse kaldakindlustust taastama, osa promenaadist suletakse

Linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar teatas pressiteate vahendusel, et rekonstrueerimistööde ajal suletakse jõeäärse promenaadi 171 meetri pikkune lõik Kesklinna sillast Papiniidu poole. Kuigi tööde tähtajaks on määratud aasta, on ehitaja lubanud töödega alustada juunis ja lõpetada need poole aasta jooksul.