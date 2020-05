Purjus kokkaja ukse taha jäänud päästjad pidid hädalisele appi minema akna kaudu

Reedel veidi enne kella 23 said päästjad väljakutse Pärnu Liiva tänavale. Naabrid teatasid, et ühes maja kortereist oli toit kõrbema läinud ja köök suitsu täis, kuid inimene ise magas.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits paneb inimestele südamele, et söögitegemine tuleb alati hoida kontrolli all. „Toiduvalmistamise ajal ei tohi seda tähelepanuta jätta, sest kuumenev toit võib süttida ja süüdata ka ümbruse. Ühtlasi võib magav inimene sissehingatavast mürgisest suitsust saada tõsiseid tervisekahjustusi,” selgitas Moorits.

Moorits lisas, et pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella, mis köögis toimuvat meelde tuletab ja kontrollima suunab.

„Samuti tuletame meelde, et suitsuanduri paigaldamine on kohustuslik kõikidele koduomanikele. Suitsuandur aitab avastada tulekahju varases staadiumis. Suitsuandurid tuleb paigaldada magamistubadesse ja väljapääsuteedele,” ütles Moorits. „Eriti oluline on suitsuandur magamistubades, sest õnnetused juhtuvad sageli just öösel. Väljapääsuteele paigaldatud suitsuandurid reageerivad ka ülejäänud ruumides puhkenud tulekahjudele.”