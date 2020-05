Lipu selts tähistab trikoloori aastapäeva kõnekoosolekuga Koidula pargis

“Tänavu on eriline seegi, et 8. mail täitus 30 aastat päevast, kus sini-must-valge sai taas ametlikult Eesti Vabariigi riiklikuks sümboliks,” märkis Eesti lipu seltsi Pärnumaa osakonna liige Isabell Maripuu.

Pärast Eesti lipu seltsi asutamist 2004. aastal oli Pärnu esimene linn, kus hakati 2007. aastast seda sündmust tähistama kõnekoosoleku, rongkäigu ja kontserdiga. “Selle eestvedajateks olid ja on nüüdki Tõnu Simson, Urmas Saard, Heldur Paulson ja Mari Suurväli,” rääkis Maripuu.

“Täna oleme ootamatus piirangute olukorras. Tavapäraselt suurelt tähistada ei saa, kuid tundub, et viiruski taganeb Eesti trikoloori sünnipäeva eel,” sõnas Maripuu. “Loomulikult ei saa korraldada rongkäiku ega kontserti, kuid lubatud on siiski kõnekoosolek vabas õhus kuni 100 inimesele, kui on täidetud 2+2 reegel.”