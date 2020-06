Ärivaidlus linnaga jõudis inimõiguste kohtusse

Osaühing Parem ­Kallas ja Pärnu linn on ligemale 20 aastat vaielnud, milline on õiglane kompensatsioon Rääma 19c asuva kinnistu eest, mida linn soovis juba 2001. aastal avalikes huvides võõrandada. Aastate jooksul on ekspertide ­pakutud summad märkimisväärselt erinenud, jäädes umbes 7000 ja 92 000 euro vahele. Nüüd on asi jõudnud Euroo­pa inimõiguste kohtusse.