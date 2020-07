Hotellis öösel levinud suitsulõhna peale kihutas kohale seitse päästeautot

Kui päästjad kohale jõudsid, selgus, et põlengut õnneks pole ja ärevust tekitas majas levinud suitsulõhn.

Valvepressiesindaja märkis, et majutusasutuste tulekahjuteadetele reageeritakse alati suurte jõududega. “Sellistel juhtudel on on alati targem üle reageerida kui algul alareageerida ja pärast kahetseda,” lausus ta.