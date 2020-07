Pakendikonteinerisse sobimatuid asju viies riskite trahviga

Pärnu linnas on sadakond tootjavastutusorganisatsiooni (TVO), Eesti taaskasutusorganisatsiooni (ETO) ja Eesti pakendiringluse (EPR) pakendikonteinerit, mis on varustatud ettevõtja kontaktandmete ja infoga, mis liiki pakendeid sinna tohib panna.

Linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme hinnangul moodustavad pakendid konteinerite sisust ligikaudu 40 protsenti, ülejäänud on olmejäätmed, lehtklaas, WC-potid, kraanikausid, madratsid, mis tuleks panna kodusesse prügikasti või viia jäätmejaama või -punkti.

Pärnu linnas on kuus kohta, kus saab eri liiki jäätmeid ära anda, aga ikka viiakse neid sisuliselt tänavale ja meie aia taha.

Pakendikonteineritesse poetatud sobimatute asjade tõttu saavad konteinerid kiiresti täis ja inimesed on selle pärast pahased. “Kui märkate kedagi pakendikonteinereid risustamas, tuleks sellest teada anda,” toonitas linnaametnik ja lisas, et kõikidel konteineritel on kirjas telefoninumber. Samuti võib teavitada linnavalitsust, helistades telefonil 444 8200 või kirjutades linnavalitsus@parnu.ee.