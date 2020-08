Eelmisel nädalal otsustas valitsus võõrandada otsustuskorras AS Eleringile Pärnu Niidu tänava kinnistu, et laiendada sealset alajaama, parandamaks elektrijulgeolekut ja -varustust piirkonnas.

Elektrilevi võrguplaneerimise peaspetsialisti Karel Pomerantsi sõnutsi on ettevõtte Pärnu linnas ja maakonnas viimastel aastatel teinud ja jätkab lähiajal võrgu-uuenduse töid, praegune Metsakombinaadi alajaama lisaliitumispunkt on nendega seotud. “Metsakombinaadi ja Savi alajaam varustavad Pärnu kiiresti arenevaid piirkondi ja on omavahel ühendatud keskpingeliiniga, mille uuendamine on samuti kavas,” seletas Pomerants.