Kohapüügi hooaeg on pannud Pärnu lahe paatidest kihama

Keskkonnainspektsiooni hinnangul on parematel päevadel lahel üle 40 paadi. Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et Pärnu jõe suudmealal kehtib lahel mitu kalapüügipiirangut.

“Pärnu jõe suudmekeeld on kehtestatud sinna kudema suunduva ja sealt hiljem tagasi merre laskuva kala kaitseks. Eriti oluline on see nüüd, kui Sindi paisu kui üht suurt rändetõket, enam ei ole,” selgitas ministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus.