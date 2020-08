Muinsuskaitseamet otsib looduslike pühapaikade inventeerijaid

Eestis on hinnanguliselt 3000 looduslikku pühapaika, millest umbes 450 on kultuurimälestisena muinsuskaitse ja 90 üksikobjektina looduskaitse all. Pühapaikade säilimiseks on aga vajalik tagada, et info nende kohta oleks otsustajatele ja maaomanikele teada. Seetõttu ongi vaja kõik pühapaigad, mis pole sellisena muinsuskaitse all, ühtse metoodika alusel inventeerida.