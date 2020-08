Liiga väike osa sihtrühmast osaleb rinnavähi sõeluuringul

Rinnavähk on haigekassa andmeil naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja. Seda esineb enim naistel vanuses 50−70 eluaastat. Rinnavähki on võimalik avastada enne, kui kasvaja tekitab vaevusi ja on organismis levima hakanud.

Haigekassa juhib teavituskampaaniaga tähelepanu sellele, et kaebuste ja sümptomiteta naistelgi tuleb rinnavähi varaseks avastamiseks käia sõeluuringul. “Me soovime tuletada naistele meelde, et teatud vanusest on rinnavähi sõeluuringul regulaarselt osalemine vajalik. Ühtlasi tutvustame enda tervise eest hoolitsemise võimalusi,” selgitas haigekassa esmatasandi teenuste peaspetsialist Made Bambus.

Bambus lisas, et kuigi sõeluuringus osalejate arv aasta-aastalt väikeste sammudega kasvab, on siiski naisi, kes mingil põhjusel ei julge arstile minna või kes ei pea oma rindade arstlikku kontrolli vajalikuks, kuna neil pole oma tervise kohta kaebusi. “Arstil käimine ja oma tervise kontrollimine regulaarselt peaks saama normiks,” märkis Bambus.

Eestis oodatakse rinnavähi sõeluuringule 50–69aastasi ravikindlustatud naisi iga kahe aasta järel. Tänavu on oodatud naised, kes sündinud aastatel 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 ja 1970.

Ida-Tallinna keskhaigla naistenõuandla rinna tervise kabineti naistearst Gabor Szirko tõi välja, et meditsiinis on väga oluline ennetustöö ehk oma tervise kontrollimine just siis, kui inimene tunneb ennast hästi ja mingeid kaebusi ei esine. “Nii on meil võimalik avastada haigused väga varases staadiumis ja neid väga edukalt ravida,” selgitas Szirko. “Iga naine on oma rindade hoidja ja ainult tema ise saab rindade tervisele tähelepanu pöörata.”

Uuringus osalemiseks ei pea jääma ilmtingimata kutset ootama. Kui naise sünniaasta on selle aasta nimekirjas, tuleb helistada sobivasse tervishoiuasutusse. Peale haiglate on võimalik rinnavähi sõeluuringut teha mammograafiabussides, mis külastavad eri maakondi terve aasta vältel. Meie maakonnas tehakse rinnavähi sõeluuringuid Pärnu haiglas.

Rinnauuringule saab minna sõeluuringu väliseltki ja selleks ei pea kuuluma sõeluuringu sihtrühma. Esmalt tuleks pöörduda pere- või naistearsti poole, kes kontrollib patsiendi tervist ja vajadusel suunab rinnauuringule. Pealinnas Ida-Tallinna keskhaiglas ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas on rinnakabinet, kuhu saab saatekirjatagi minna.