Osa Pärnu koole mattis remondiplaanid maha

Möödunud aasta septembrist on soojustatud Raeküla koolimaja ja tehtud fassaaditöid, septembri lõpuks peaksid need valmis olema. Samuti jõuab suvega lõpule remont kolmes klassis, millest kaks on hariduslike erivajadustega õpilastele, keda sügisel asub klassis õppima seitse, kuid keda mahuks sinna 12.