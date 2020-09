Pärnu soovib omavalitsuste liidust välja astuda

Linnavalitsuse hinnangul on omavalitsuste koostööorganid POL ja SAPA omavahel sisuliselt kattuva rolliga, kuid nende juriidiline vorm erineb: POL on mittetulundusühing ja SAPA sihtasutus. Kaht sarnaseid ülesandeid täitvat koostööorganit säilitada ei ole mõistlik, see toob kaasa killustumise ja nende tegevus tuleks ühendada.

Linnavalituse meedianõuniku Teet Roosaare teatel otsustas Pärnu linnavolikogu POList välja astuda juba 2017. aasta suvel, kuid siis jäi see lõpule viimata, sest haldusreformi käigus Pärnu linn ning Audru, Paikuse ja Tõstamaa vald ühinesid ja moodustus uus omavalitsusüksus. Linnavalitsuse arvates tuleks nüüd maakondliku omavalitsusliidu ja arenduskeskuse juriidiline vorm ühtlustada ja hakata koostööd tegema SAPA kaudu. POL on linnavalitsuse arvates oma rolli täitnud ja võiks passiivselt edasi eksisteerida pooleli projektide lõpetamiseni.

Volikogu arutab POList väljaastumise kavatsust 17. septembri istungil.

Nii SAPA kui POLi tegevjuht Erik Reinhold ei näe Pärnu soovis POList välja astuda suurt probleemi.

“Praeguses maakondlikus koostöövormis on kokku leppinud kõik omavalitsused ja Pärnu linnal on õigus algatada arutelu, et seda vormi muuta,” märkis Reinhold. “Ja uus koostöövorm saab tekkida ikkagi kõigi omavalistuste kokkuleppel.”

Reinholdi jutu järgi on varemgi ette tulnud perioode, mil Pärnu linn pole aastaid olnud omavalitsuste liidu liige ja POLi on kuulunud vaid maaomavalitsused.

Reinholdi sõnade kohaselt on praegune mudel suuresti selline, et SAPA toimib POLi rakendusüksusena. “POLis tehakse suuremaid poliitilisi kokkuleppeid ja SAPA kaudu viiakse neid ellu,” täpsustas ta.

Reihnoldi selgituse järgi leidub üle Eesti eri maakondlikke koostöömudeleid ja puudub ühtne arusaam, milline neist on õige.

“Arvan, et Pärnumaal ongi uue koostöömudeli kujunemine toimumas. Ja kui praegune kokkulepe Pärnut ei rahulda, algab arutelu uue etapi üle,” sõnas Reinhold. “Milliseks iganes see koostöömudel kujuneb, on oluline, et see sünnib kõigi omavalitsuste ühisel otsusel.”