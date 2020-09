Muinsuskaitsepäevad avavad vana koolimaja uksed

Muinsuskaitsepäevade tähistamiseks on Pärnu keskraamatukogu 5.–12. klassi õpilastele koostanud veebiviktoriini suvepealinna koolide ajaloost. Terve septembri on teabekirjanduse osakonnas raamatunäitus Pärnu linna ja maakonna hariduse ajaloost.

Huvilistele on avatud 1964. aastal ehitatud Häädemeeste keskkooli uksed, hoone autorid on tunnustatud arhitektid Mart Port ja Allan Murdmaa. Port on Häädemeeste juurtega, tema ema sündis ja elas Iklas. Koolimajas on üleval väike näitus Pordi loomingust ja tegevusest.