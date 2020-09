“Head meelt saab tunda selle üle, et meie suhteliselt pessimistlikud prognoosid suveks said ületatud, kuid läinud aasta sama perioodi tulemustega võrreldes oli nii täitumus kui majutuse keskmine hind madalam,” tõdes Jõekäär ja lisas, et Pärnu kui populaarne suvitus- ja kuurortlinn oma ilusa rannaga meelitas suvekuudel paljude teiste Eesti sihtkohtadega võrreldes rohkem siseturiste broneeringuid tegema ja nõudlusest kujunes majutusasutuste hinnatase.