Algav ajujahihooaeg ajab loomad liikvele

Seltsi tegevjuht Tõnis Korts selgitas, et sügisese ajujahi eesmärk on uluksõraliste arvukust reguleerida teadlaste soovituste ja maakondlike jahindusnõukogude kokkulepete kohaselt. Jahimehed on tema sõnutsi eelkõige ühiskondliku tellimuse täitjad, hoidmaks ulukite arvukus soovitud piires, et ulukikahjusid ja ulukitega seotud liiklusõnnetusi oleks vähe.