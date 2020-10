Pärnu rahvaesindaja algatus pürib aasta loomasõbralikemaks teoks

ELS kirjutab oma pressiteates, et kahjuks jääb lõppev aasta paljudele loomasõpradele meelde mitme julma teoga loomade vastu. Peamiselt on julmurite ohvriks langenud metsloomad ja linnud, kuid lemmikloomadki ei ole puutumata jäänud. Õnneks ei jää head teod vähemusse.

Loomasõbralikud teod on ELSi teatel sellel aastal eriti silmapaistvad just seepärast, et need pole olnud ühekordsed või ühe loomaga seotud, vaid paremaks on muutunud rohkemate isendite elu. “Loomasõbralikema ja -vaenulikema teo valimine näitab hästi, millised loomadega seotud juhtumid Eesti inimesi enam puudutavad. Samuti saab nii tähelepanu juhtida probleemidele ja näidata positiivset arengut,” kommenteeris ELSi juhatuse liige Jana Adamsons.