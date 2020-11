Pärnakad panevad end proovile puidusektori häkatonil

Euroopa väikelinnade säästvat arengut edendava projekti partnerlinnade kohtumine toimub virtuaalselt ja seal on peale häkatoni ülesande lahendamise kõneks see, kuidas omavalitsused on koroonaepideemiaga toime tulnud.

Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse spetsialisti Toomas Toodu ütlust mööda on kahepäevasel arendusmaratonil mitu eesmärki. Üldisem neist vahetada kümne projektis osaleva linna esindajate vahel kogemusi, kuidas keegi on koroonakriisiga toime tulnud ja milliseid variante kriisis enim räsida saanud majandusharude turgutamiseks rakendanud. Kitsam eesmärk on otsida lahendusi ühe kindla omavalitsuse konkreetsetele probleemidele.

“Kuna Kočevje on Sloveenias tuntud metsanduse ja puidutöötlemise piirkond, lahendavad tiimid just Kočevje regiooniga seotud ettevõtlusprobleeme. Näiteks Pärnu osaleb tiimis, mis otsib vastust küsimusele: kuidas muuta kohalik metsa- ja puidusektor uuesti atraktiivseks? Eestis on see majandusharu samuti väga oluline. Meenutan, et kui kevadel oli metsa- ja puidusektor Eesti väliskaubanduse vedur, siis sügisel tabas siinset puidusektorit tugev tagasilöök. Et Pärnuski tegutseb puidusektoris suuri ettevõtteid, on puidutööstuses toimuv pärnakatele aktuaalne,” märkis Toodu.