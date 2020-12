Omavalitsuste kõrgeimad tipud pandi kaardile

“Kui Lõuna-Eesti kohalikes omavalitsustes on kõrgeimad tipud üle 200meetrised, siis Lääne-Eesti rannikul ja saartel võib kohaliku omavalitsuse kõrgeim tipp jääda vahemikku 10–14 meetrit üle Amsterdami nulli,” märkis ameti geoinformaatika osakonna juhataja Maili Hirlak.

Hirlak selgitas, et kui panna kohalikud omavalitsused kõrgeima tipu järgi pingeritta, on esikohal Rõuge vald, kus kõrgub Suur-Munamägi (317,4 meetrit), teiseks jääb Võru vald, mille kõrgeim tipp on Korgõmägi (230,1) ning kolmandaks Setomaa vald tänu Maaniidü mäele (225,4).