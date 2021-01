Viirusnakkustest domineerib rinoviirus

Euroopa gripiseire võrgustiku ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel püsib nii Euroopa Liidus kui mujal maailmas grippi haigestumise intensiivsus jätkuvalt madal. Hügieeni- ja füüsilise distantsi hoidmise meetmed, mida on rakendatud, tõkestamaks SARS-CoV-2 viiruse levikut, on tõenäoliselt mänginud rolli ka gripiviiruse leviku piiramisel.