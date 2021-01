Lääne päästekeskuse ja regionaalse kriisikomisjoni juhi Heiki Soodla sõnul on tähtis, et kõik osalised saaksid täpselt aru oma rollist ja ülesannetest kriisiks valmistumisel ning täidaksid neid. “Hea meel on tõdeda, et Pärnu linn, Pärnu Vesi ja Elektrilevi on välja töötanud oma kriisiplaanid ja parandavad taristu üleujutuskindlust,” ütles Heiki Soodla. Ta lisas, et hädaolukorra riskide maandamise edu tagab eeskätt üleujutuskindel taristu, mille rajamine sõltub kohalike omavalitsuste ja elutähtsaid teenuseid osutavate ettevõtete initsiatiivist.