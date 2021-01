Aadu Juhkental on Vändras asuva OÜ Valley omanik. Valley on Eestis ainulaadne ettevõte, mi 1996. aastast on tootnud vaipu käsitaftingu meetodil.

Tooteid müüb firma peamiselt Euroopasse ja Skandinaavia maadesse nii eramute, hotellide, restoranide kui suuremate projektide tarbeks.

Vändra kandi suurima tööandja vaipu tetakse üle maailma

Iga vaip valmib käsitööna konkreetse tellija interjööri sobivana. Vändras on kootud vaipu presidendi residentsi Kadriorgu, Portugali saatkonda Leedus, Kempinski ja Hyatti keti hotellidesse.

Kodumaal hakkavad silma Valga Jaani kiriku stiilne peauksest altarini laotuv vaip ja Pärnus Hedoni spaahotelli ja Tervise Paradiisi kootud, interjööriga sobitatud vaibad – need on kui kunstilooming. Juhkental on võtnud südameasjaks annetada igal aastal üks vaip mõnele kirikule. Nii on viimastel aastatel saanud kingituseks vaiba Vändra ja Tori kirik.

Juhkental oma firmaga on tuntud kunstiedendaja ja ajaloopärandi toetaja. Näiteks võib tuua Endla teatri sammassaalis toimunud, koduriigi juubelile pühendatud vaibanäituse „Me armastame Eestit”.

OÜ Valley juhataja Aadu Juhkental rahvusliku vaibaga. FOTO: Urmas Luik

Ligemale 60 töötajaga Valley on piirkonna üks suuremaid tööandjaid.

Kohaliku inimesena on Juhkental kaasa löönud kohaliku omavalitsuse töös. Ta on Vändra kandi ettevõtjate ümarlaua üks eestvedajaid, panustanud nii spordi kui kultuuri heaks.

Saarlaslikult põikpäine ja nõudlik

Raido Paasma töötab Pärnu haiglas 1997. aastast ja on 2001. aastast tänini haigla anestesioloogia-, operatiiv- ja intensiivravi teenistuse juhataja. 2013. aastal lõpetas ta Tartu ülikooli arstiteaduskonna doktorantuuri ja kaitses filosoofiadoktori kraadi metanoolimürgistust käsitleva tööga.

Paasma on hinnatud anestesioloog ja ajakohase anestesioloogia- ja intensiivravi looja Pärnumaal. Tema algatusel moodustati 2001. aastal haiglas teenistus, mis korraldab anestesioloogia- ja intensiivravi, operatsiooniosakonna ja valukabineti tööd ning sterilisatsiooniteenuse osutamist. Ta vastutab Pärnu haigla meditsiinilise valmisoleku eest, et töötada hädaolukorras, ja koordineerib haigla tööd kriisiajal.

Paasma vastutab COVID-19 pandeemia ajal Pärnu haigla kriisimeeskonna töö eest ja osaleb Põhja-Eesti meditsiinistaabis, mis juhib haiglatevahelist koostööd.

Paasma eestvedamisel on Pärnu haiglasse loodud valukabinet. Tema abiga moodustati 2008. aastal praegu terviseameti juures tegutsev mürgistusteabekeskus, mis on usaldusväärseim mürgistusteabe infoallikas nii tervishoiutöötajatele kui abivajajatele.

Paasma on Eesti anestesioloogide seltsi juhatuse liige. Ta on esinenud nii Eesti kui rahvusvahelistel anestesioloogia-intensiivravi ja erakorralise meditsiiniabi konverentsidel, samuti on ta katastroofimeditsiini, erakorralist meditsiiniabi, valuravi ja mürgistusi käsitleva õppe- ja juhendmaterjali autor või ekspert-toimetaja.

Paasma on Eesti päästemeeskonna meditsiinirühma juht, kes osalenud rahvusvahelistel katastroofimeditsiini õppustel ja missioonidel kriisipiirkondades Indoneesias, Pakistanis ja eksperdina Haitil.

Kolleegide sõnutsi võib Raido Paasma olla saarlaslikult põikpäine ja nõudlik, aga seda kõike selleks, et tagada patsientidele kõrge kvaliteediga ja ohutu tervishoiuteenus. 2002. aastal tunnustas president Paasmat Eesti Punase Risti teise klassi teenetemärgiga kiire ja tõhusa tegutsemise eest metanoolikatastroofi ajal.

Pärnu ühistranspordiskeemi aju