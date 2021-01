Kriisikomisjon soovitab huviharidust piirata, politsei asub trahvima isolatsioonireeglite rikkujaid

Pärnumaa omavalitsuste juhid ning tervise-, pääste-, politsei- ja piirivalveameti esindajad kogunesid täna erakorralisele kriisikomisjoni istungile, et arutada, kas viiruse leviku tõkestamiseks on tarvis kohalikke piiranguid kehtestada. Ühiselt leiti, et on vaja piirata nii laste kui täiskasvanute huvitegevust, rangemalt asutakse jälgima viiruse tõttu seatud reeglitest ja soovitustest kinnipidamist.