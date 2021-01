Abielu sõlmijate rekord sündis erilise numbrikombinatsiooniga päeval

“Tuleb tõdeda, et viimastel aastatel ei ole ühe kindla numbrikombinatsiooni eelistamine enam nii laialt levinud trend kui 2000ndate alguses. Mille vastu aga alati suurt huvi tuntakse, on suvi. Praegu on küll alles jaanuar, kuid juba on üsna mitu paari avaldanud soovi abielluda tänavu mai lõpus või juuni alguses. Siin mängib ajavalikul rolli ilm: viimastel aastatel on mai lõpus ja juuni alguses olnud väga ilusad soojad ilmad,” ütles Artma.