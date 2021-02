Pärnumaa jäägrid on lasknud paarkümmend hunti

Eestis on kokku kütitud 123 hunti ja valdav osa küttimismahust on täidetud: keskkonnaamet andis tänavu loa lasta 140 isendit.

Pärnumaaga seotud ohjamisaladest on küttimismaht täidetud Pärnu-Rapla ja Lääne-Pärnumaal. Lõuna-Pärnumaa jäägritel on kaheksast hundist tabamata kolm, kuna piirkonda sadas hundijahti hõlbustav lumi maha hiljem kui mujal. Pärnu-Viljandi jahipiirkonnas võsavillemeid ei jahita, et Soomaa metsamassiivides säiliks tugev ja terve kari.