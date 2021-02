Lastepargis saeti maha ohtlikult lõhenenud hobukastan

“Kuna puutüvel jookseb spiraalselt pikilõhe ja sellist vigastust puu enam parandada ei suuda, siis võib see järgmise suurema tuulega pooleks vajuda,” vahendas Villmann arboristide hinnangut. “Puu asub tihedalt kasutatava kergliiklustee läheduses ja on kaldu kõrval oleva kioski poole. Enamik puu võra koormusest langeb just paviljonipoolsesse ossa ja rebenemissuund on täpselt samale poole. Rebenemise korral vajuks kogu hobukastani võra otse paviljonile ja püsti jääks kolme meetri kõrgune terava otsaga tüügas.”