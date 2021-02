Kai Oraste on andnud väärika panuse Audru osavalla elu edendamisse õpetaja, kaitseliitlase, õpilasmaleva juhi ja väärika kodanikuna. Ta on tegev Audru osavalla- ja Pärnu linnavolikogus.

Siim Suursilla kui pikaajalise Audru valla juhi panus kodukandi arengusse on olnud märkimisväärne: just tema eestvõttel sündisid omal ajal Audru valla eri piirkondades multifunktsionaalsed keskused, kuhu toodi kokku eri teenused, Audru vallamajast sai teenuskeskus, Aruväljale ehitati uus hoone lasteaia, rahvamaja ja raamatukogu tarbeks, lõppes Audru kooli ümberehitamine, Audru parki rajati uus laululava, lõpetati paljude valla allasutuste hoonete rekonstrueerimine ja teoks said paljud muudki piirkonnale tähtsad ettevõtmised.