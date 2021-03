Juhkami ütlust mööda on viimased reidid näidanud, et maski kantakse märksa enam võrreldes eelmiste nädalatega. Terviseamet plaanib maskikandmist nii ühissõidukites kui siseruumides kontrollida edaspidigi.

Praegugi on terviseameti inspektorid käinud kontrollimas kohti, mille kohta on laekunud vihjed, et maski ei kanta. “Kui oleme kohal käinud, siis on mask ette pandud. Sellised kohti külastame mõistagi siis juba korduvalt: kui jätkuvalt toimuvad rikkumised, alustatakse menetlust,” rääkis Juhkam. “Seni aga püüame suunata inimesi kandma maski, et me ei peaks alustama nende suhtes kirjalikku järelevalvemenetlust.”