TS Laevad muudab piletimüügi korraldust

Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla selgutuse kohaselt otsustas ettevõte üldjärjekorra e-piletite müügi lõpetada vähese kasutatavuse tõttu. Firma piletimüügi statistika 2019. aasta jaanuarist 2020. aasta oktoobrini näitas, et kõikidest ostetud sõidukipiletitest oli üldjärjekorra e-pileteid 0,69 protsenti.

Ettevõtte juhatuse liige märkis, et lahenduse pakub reisijale kindlaks ajaks ostetud e-pilet, sest peale piletil märgitud väljumisaja kehtib see üldjärjekorras alates ostuhetkest kuni 48 tundi. Seega saavad kliendid, kes olid harjunud võtma üldjärjekorra e-pileti, edaspidi osta e-pileti kindlaks ajaks ja jõudnud sadamasse varem või hiljem, on neil jätkuvalt võimalus sõita praamile üldjärjekorras.