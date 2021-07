Infopuuduses bussireisijate mure lahenes

Pärnumaa ühitranspordikeskuse (PÜTK) vanemlogistik Toomas Talts nentis, et kaebusi T-pileti info ebatäpsuse kohta on neile varemgi jõudnud. “T-pileti õigsus ei sõltu Pärnumaa ühistranspordikeskusest,” selgitas Talts. “Kui keegi kaebab, edastame info T-piletile ja nad panevad selle üles.”

Kõnealust keskkonda hallanud ettevõtte T grupp ASi juhatuse liige Andres Osula ütles, et polnud probleemist varem teadlik. Seejärel tunnistas ta, et tegemist on administratsiooni eksimusega. “1. juunil liikus T-pileti administratsioonisüsteem Cargobus OÜ kätte,” selgitas Osula. “Üleviimisel tekkisid probleemid Pärnumaa Sebe busside andmetega. Nüüdseks on probleemid lahendatud ja õige info peaks olema nähtav.”