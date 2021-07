Minister rõhutas taas, et kevadiste häiringute tuvastamisel ja tegevuse piiramisel tuleb läheneda juhtumipõhiselt ning lähtuda mõistlikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttest. Linnurahu järele valvab keskkonnaamet, kuhu selle aasta 21. juuni seisuga on laekunud 137 kaebust metsaraiete kohta, millest 39 puhul on tehtud peatamisotsus. Neist üheksa puhul leitu kaitsealune liik. Vaideid on esitatud kaheksale otsusele.