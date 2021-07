Selleks, et Pärnu linna tänavatel muusikat mängida, peab olema avaliku ürituse korraldamise luba, millele kirjutatakse kohad ja ajavahemik. Luba saab taotleda linna kodulehel. Lisatingimustena märgitakse, et esinemiskorra pikkus võib olla kuni tund, millele järgneb vähemalt pooletunnine vahe. Samuti sätestatakse, et eri päevadel tuleb esinemiseks valida eri koht. Esinemispaiga peab valima nii, et see ei takistaks inimesi kõnniteel, ei asuks sõiduteel ega segaks teisi ametliku loaga avalikke üritusi ja ettevõtjaid.