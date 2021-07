Kuigi nädala alguses teatavaks tehtud otsuses jättis kohus kõik Lääneranna endise vallavanema Arno Peksari kaebused rahuldamata, leiab Peksar, et kohus on siiski esile toonud volikogu eksimusi. Lääneranna vallavolikogu esimees Rait Maruste leiab seevastu, et kohus on andnud neile asjas õiguse.