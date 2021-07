Punase Risti vabatahtlikud nautisid preemiaks kauneid vaateid

Seltsi sekretär Hiie Lainela-Kollom rääkis, et nad koolitavad oma liikmeid kriisiolukorras või suurõnnetusse sattunutega toime tulema ja abi andma. Et meeskonnana välja minna, liidab motivatsiooniüritus nagu ühine lõõgastav laevasõit neid veel rohkem.

“See on nagu preemia selle eest, mis on tehtud,” sõnas Lainela-Kollom. “Meil on ju vabatahtlikud, palka me ei maksa, kõik käivad vabast ajast ja tahtest ning et oma inimesi tunnustada, hoida, kiita, siis sellise tänuürituse poole aasta panuse eest korraldasimegi. Järgmine on juba jõuluvana teha.”