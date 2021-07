Tuleohtlik aeg saab homsest läbi

Laupäevast peatatakse seni mitmes maakonnas kehtinud tuleohtliku aja piirangud. Päästeamet rõhutab, et tuleohtliku aja lõpetamisele vaatamata on kulu põletamine igal aastaajal keelatud.

Samuti on tähtis meeles pidada, et nii grillimisel kui lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias tuleb endiselt järgida peamisi tuleohutusnõudeid.

“Ilmaolud kisuvad küll vihmaseks, kuid vaatamata sellele peab meeles pidama, et väike viga võib kaasa tuua traagilised tagajärjed,” ütles päästeameti ennetusosakonna ekspert Sandra Repp, lisades, et lõkke tegemisel tuleb endiselt järgida ohutusreegleid. Veel tuleb meeles pidada, et ka hooletult maha visatud suitsuots ja mootorsõidukist väljunud säde võivad alguse panna mastaapsele tulekahjule.