Metsküla kogukond saab kingiks lipumasti

“Eesti Vabariigi taasiseseisvumises oli väga suur roll Kodanike Komiteede liikumisel, mille Läänemaa aktiivsemate liikmete kantsiks oli Metsküla kogukond,” ütles Lihula üksikkompanii pealik Reimo Reimer ning lisas, et just seetõttu tehti Lääneranna vallavalitsusele ettepanek lüüa kampa ning kinkida iseseisvumise taastamise 30. aastapäeval Metsküla kogukonnale lipumast. “Austamaks neid mehi ja naisi, kes andsid suure panuse meie vabariigi vabaduse taastamiseks,” lausus ta.

“Metsküla, aga ka kogu Lõuna-Läänemaa kogukonna roll nii Eesti Vabariigi taasiseseisvumise juures kui ka Kaitseliidu Lääne maleva taastamisel on olnud suur,” nentis Lääneranna vallavanem Andres Hirvela. Ta lisas, et seetõttu on seoses saabuva taasiseseisvumispäevaga Eesti rahvusidentiteeti kandev lipumast väga sümboolne kingitus kohale, kus selleks ka vajadus on.