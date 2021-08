Kadri Simson: Kõige loogilisem on elektrivajadust katta meretuuleparkidega

Euroopa Komisjonis tegutsete energeetika valdkonnas. Pärnumaal on käsil mitme tuulepargi rajamine. Mida ütlete neile kohalikele, kes tunnevad ärevust, et tuulikud nende koduakendest paistma ja müra põhjustama hakkavad?

Esiteks, meretuulepargid ei tule vahemaa mõttes üldse nii lähedale visuaalselt kui maismaa omad. Kui me võtame tõsiselt lubadust, et Euroopa muutub kliimaneutraalseks aastaks 2050, siis vajame fossiilsete kütuste asendamiseks kaks korda rohkem elektrit, kui Euroopa praegu tarbib. Kõige loogilisem on seda elektrivajadust katta nimelt meretuuleparkidega.

Kuidas saavutada kokkulepe kohalikega, on siseriiklik küsimus. Tean, et Eesti valitsus kaalub taluvustasu pakkumist. Nii et kohalikud, kelle naabrusse tulevikus tuuleparke ehitatakse, saavad hüvitist, et oma elukeskkonda teisel viisil paremaks muuta.