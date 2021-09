Eile sai Pärnu haiglast koju neli COVID-patsienti, nende seas ka viiekuune imik. Uusi kroonviirust põdevaid haigeid juurde ei tulnud. Haiglas on viis koroona küüsis olijat, kellest noorim on 34 ja vanim 84aastane. Üks haige on juhitaval hingamisel intensiivravipalatis. Viiest kolm on vaktsineerimata. valdav enamus on Pärnumaalt, ühe ravil olija elukoht on naabermaakonnas Viljandimaal.